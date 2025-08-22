شؤون فلسطينية

ترجيحات بموقع جديد للمحادثات.. إسرائيل تستعد لإرسال فريقها المفاوض في الأيام القريبة
صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية ببدء المحادثات لتنسيق موعد وموقع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، فيما تستعد إسرائيل لإرسال فريقها المفاوض في الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب ما أوردت القناة، فإنه من المرجح أن تنعقد المفاوضات في موقع جديد؛ خلافا لجولات المفاوضات والمحادثات السابقة التي كانت تستضيفها الدوحة والقاهرة.

فيما أشارت إلى أن الفريق المفاوض الذي أدار المفاوضات في العاصمة القطرية، هو نفسه الذي سيجري محادثات حول صفقة شاملة مع الوسطاء.

ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير اسم عملية احتلال مدينة غزة إلى "القبضة الحديدية"، فيما من المزمع أن يتم الشروع في إخلاء مدينة غزة يوم الأحد المقبل تمهيدا لبدء عمليات الجيش لاحتلالها.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي على الصعيدين العسكري والإنساني لتوسيع عملياته البرية في قطاع غزة واحتلال مدينة غزة. وتدرس إسرائيل إمكانية إقامة ممر وصول مباشر من منطقة المواصي إلى مستشفى ميداني في رفح أقامته الإمارات؛ بحسب (القناة 12).

وقال نتنياهو مساء الخميس، إنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وإنهاء الحرب على غزة؛ وفق ما قال إنه "بشروط مقبولة على إسرائيل".

وكانت حركة (حماس) قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن موافقتها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

كما أعلنت قطر في وقت سابق أن رد (حماس) "إيجابي ويكاد يتطابق مع ما كانت قد وافقت عليه إسرائيل سابقا"، فيما أعلنت مصر عن تحقيق تقدم مهم، مشيرة إلى أن "الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل".

