مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية ويجب على إسرائيل السماح بوصول المساعدات

رام الله - دنيا الوطن
قالت حاجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، إن المجاعة في قطاع غزة حقيقية وواقع قائم، وهو ما أكده تقرير تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، الذي تشارك فيه الأمم المتحدة.

وأضافت لحبيب في منشور لها على منصة (إكس)، اليوم الجمعة، أن "الناس يموتون من الجوع، وبحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، قد يواجه ما يقارب شخص من كل ثلاثة أشخاص في غزة المجاعة. وهذا سباق مع الزمن".

وحثت لحبيب إسرائيل، للسماح بوصول مستمر المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبشكل مستدام إلى جميع المحتاجين.

