أول إعلان رسمي من نوعه.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة وإسرائيل ترد



ويستند إعلان الأمم المتحدة إلى تقرير منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) التي تعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل تعزيز تحليل الأمن الغذائي والتغذية لاتخاذ قرارات مستنيرة، اليوم الجمعة، عن "أسوأ سيناريو محتمل للمجاعة في قطاع غزة".



وأفادت المنظمة بأن "قطاع غزة يشهد حاليا أسوأ سيناريو للمجاعة. فقد اشتد الصراع والنزوح، وانخفضت إمكانية الحصول على الغذاء وغيره من السلع والخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة".



وأضافت أنه "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يُسهم في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع. وتشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء في معظم أنحاء قطاع غزة قد بلغ حد المجاعة، بينما وصل سوء التغذية الحاد في مدينة غزة إلى حده الأقصى".



وشددت المنظمة على أنه "ارتفع معدل سوء التغذية بشكل سريع في النصف الأول من تموز/يوليو. وقد أُدخل أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب سوء التغذية الحاد، بين نيسان/أبريل ومنتصف تموز/يوليو، بينهم أكثر من 3000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد. وأفادت المستشفيات بزيادة سريعة في وفيات الأطفال دون سن الخامسة المرتبطة بالجوع، حيث سُجِّلت 16 حالة وفاة على الأقل منذ 17 تموز/يوليو".



وقالت المنظمة إنه "يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأعمال العدائية، وإتاحة استجابة إنسانية شاملة ودون عوائق، لإنقاذ الأرواح. هذا هو السبيل الوحيد لوقف المزيد من الوفيات والمعاناة الإنسانية الكارثية".



في السياق، أعلن توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الجمعة، أن المجاعة في غزة ينبغي أن "تؤرقنا جميعا"، وكان من الممكن تفاديها بالكامل لو لم تمنع الأمم المتحدة "بشكل ممنهج" من إدخال المساعدات الغذائية.



وصرّح فليتشر في إحاطة إعلامية في جنيف "هي مجاعة كان من الممكن تفاديها لو تسنّى لنا القيام بذلك. غير أن المساعدات الغذائية تتكدّس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل"، معتبرا أن هذه المجاعة "ينبغي أن تؤرقنا جميعا".



وأضاف: "إنها لحظة عار جماعي، وأعتقد أننا جميعنا نشعر بهذا بشكل من الأشكال".



وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية"، مضيفا أن "الوفيات الناجمة عن التجويع في غزة قد تمثل جريمة حرب هي القتل العمد".



وقال خبراء الأمم المتحدة إن 500 ألف شخص يواجهون جوعا "كارثيا".



وبعد أشهر من التحذيرات بشأن الوضع الإنساني واستشراء الجوع في القطاع الفلسطيني، أكّد التصنيف المرحلي للأمن الغذائي ومقره في روما أن محافظة غزة - مدينة غزة - التي تغطي نحو 20% من قطاع غزة، تشهد مجاعة.



غوتيريش: المجاعة في غزة لا يمكن أن تستمر "دون عقاب"



من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه "لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب"، مضيفا أن "المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان".



وأكدت الأمم المتحدة أن "تجويع الناس لأغراض عسكرية جريمة حرب".



وطالب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار وفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات إلى غزة على نطاق واسع.



وقال إنه كان من الممكن منع حدوث مجاعة بغزة، مشيرا إلى وجود "عرقلة ممنهجة من جانب إسرائيل".



وأضاف قائلا: نحاول إقناع إدارة ترامب بأن السماح للأمم المتحدة بالعمل على نطاق واسع في غزة أمر ضروري لإنهاء المجاعة.



وقال غوتيريش: في الوقت الذي يبدو فيه أن الكلمات قد نفدت لوصف جحيم غزة أُضيف جحيم جديد: "المجاعة".



وأضاف: "هذا ليس لغزا بل كارثة من صنع الإنسان واتهام أخلاقي وفشل للبشرية نفسها. المجاعة لا تقتصر على الغذاء فحسب، بل هي انهيار مُتعمد للأنظمة الضرورية لبقاء الإنسان. الناس يتضورون جوعا. الأطفال يموتون. ومن يقع عليهم واجب التصرف يفشلون".



وأردف قائلا: "بصفتها القوة المحتلة تقع على عاتق إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان. لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع دون عقاب".



وتابع يقول "كفى أعذارً. وقت العمل ليس غدا، بل الآن. نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ووصولٍ إنساني كامل ودون قيود".



إسرائيل ترفض وتقول: يستند إلى "أكاذيب حماس"



في المقابل، رفضت الخارجية الإسرائيلية الجمعة نتائج تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أعلن المجاعة في غزة، معتبرة أنه يستند إلى "أكاذيب حماس".



وقالت في بيان "لا توجد مجاعة في غزة"، مضيفة أن التقرير "يستند إلى أكاذيب حماس التي تغسلها منظمات لها مصالحها الخاصة"، وفق تعبيرها.





