صحيفة إسرائيلية: الجيش لا يزال يأمل التوصل إلى صفقة في غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يأمل التوصل لصفقة مع حركة (حماس)، توقف عملية احتلال غزة وتنقذ الأسرى المحتجزين بغزة والجنود من خطر العمليات في القطاع.وذكرت الصحيفة: "في الجيش لا يزالون يأملون بإمكانية إغلاق الفجوة وعرض الصفقة الجزئية كمرحلة أولى في طريق صفقة كاملة، وإلا فسيواصل نتنياهو السير في طريقه المعلن، مع وعد بحسم حماس – وهو مسار مشكوك جدا في تحقيقه، وبالتأكيد سيعرّض حياة الأسرى والجنود للخطر".وأضافت: "وكالعادة، يناور نتنياهو بين مطالب شركائه الائتلافيين (مواصلة الحرب، واحتلال كامل للقطاع، وتجديد الاستيطان) وبين الغضب الشعبي المتزايد، كما تجلى في المظاهرات".وتابعت: لكن في هذه اللحظة، القوى غير متوازنة: سموتريتش وبن غفير يخيفانه أكثر.