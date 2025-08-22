شهداء وجرحى جراء مجازر إسرائيلية متواصلة في مدينة غزة وجباليا



وذكرت مصادر محلية أن الشهداء الخمسة هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة.



كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الأسود في الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.



واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة، وحيي الزيتون والصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.



ومنذ 11 آب/ أغسطس الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.



وفي 8 آب/ أغسطس، أقرت حكومة الاحتلال خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.



وترتكب إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلّفت الإبادة 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

رام الله - دنيا الوطناستشهد 16 مواطنا على الأقل وجرح آخرون، اليوم الجمعة، في قصف وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.