زامير من موقع عملية خانيونس: تنتظرنا تحديات كثيرة وقواتنا في أطراف مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنقال إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أمام قواته في قطاع غزة "تحديات كثيرة". متوعداً حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمزيد من "الضربات".جاء ذلك خلال قيام زامير، بجولة في قطاع غزة، الخميس، وإجرائه تحقيقا في الموقع العسكري الذي استهدف بعملية أعلنت كتائب القسام عن تنفيذها في خانيونس صباح الأربعاء، وأسفرت عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.ووجه زامير قادة لواء "كفير" واللواء 188 إلى "التعمق في التحقيق واستخلاص العبر من العملية، مع الاستمرار بحزم ومهنية".وقال رئيس أركان جيش الاحتلال: "نشهد حربا متعددة الجبهات ومعقدة وكثيفة. الساحة في غزة هي جهدنا الأساسي ونحن نتقدم بالجهود للعملية في مدينة غزة، وهناك قوات تعمل الآن في أطراف المدينة، ولاحقا ستنضم إليها قوات إضافية".وأضاف: "مهامنا ما زالت تحرير المختطفين وحسم المعركة ضد حماس، ولن نرتاح ونتوقف حتى ننجزها. هذه المهام حيوية لمستقبلنا ولقيمنا كمجتمع".واعتبر زامير "لقد ألحقنا بحماس ضربة قاسية جدا، كانت جيش ’إرهاب’ واليوم أصبحت تنظيم حرب عصابات. سنواصل ضربها في كل مكان في الداخل والخارج وسنطاردها ما دام ذلك ضروريا وفي أي مكان كان"، وفق تعبيره.وتطرق إلى العملية في خانيونس بالقول، إن "محاولة تنفيذ العملية التي أحبطت هنا مهمة، وعلينا أن نكون مستعدين في كل وقت وأن نعزز نمط العمل واليقظة والحدة، ومن المهم أن نستمر بالتعلم واستخلاص الدروس، وهذا الحدث كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف".وتابع مخاطبا الجنود "لولا تواجدكم هنا لكانت خلية ’المخربين’ هذه وصلت إلى البلدات. وجودكم هنا إلى جانب العمليات الميدانية هو جزء من حماية بلداتنا، هذا هو دورنا أن نحافظ على التجمعات ونحمي المواطنين"، وفق وصفه.وتحدث زامير عن إصدار عشرات آلاف أوامر الاستدعاء لجنود من قوات الاحتياط، لينضموا لاحقا إلى القوات في غزة، وقال "نحن نستدعيهم فقط عند الحاجة والضرورة ونعتمد عليهم، وأنا واثق أنهم سيلبون الدعوة حتى إتمام المهمة".وذكر "نبحث مع المستوى السياسي الخطط للمرحلة المقبلة ونقوم بخلق أفضل الإنجازات الميدانية في ساحة القتال، كي نضع أمامهم أكبر قدر من الخيارات. معركتنا ما زالت طويلة وتنتظرنا تحديات كثيرة".