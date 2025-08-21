عربي

السيسي وبن سلمان يؤكدان رفضهما أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري في نيوم
رام الله - دنيا الوطن
بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع في فلسطين، في قصر نيوم، شمال غرب المملكة يوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فقد "استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه (...) مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، كما أكد الرئيس السيسي دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين".

وفي هذا السياق، شدد الزعيمان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

 كما ثمّن ولي العهد السعودي الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الاستراتيجية، وفقا للمتحدث المصري.

وأوضح أن اللقاء شهد مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات. كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي وتوطين الصناعات التكنولوجية والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.

