مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

رام الله - دنيا الوطنأصدر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، الخميس، بياناً حول طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول، وذلك تزامناً مع استمرار أزمة صرف الرواتب الناجمة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.وقال الاتحاد في بيانه إننا "ندرك حجم المؤامرة على شعبنا، ونعلم أن الاحتلال يسعى لكسر إرادتنا عبر ضرب المعلم الفلسطيني، لكننا نؤكد أن الاتحاد سيبقى منحازًا لشعبنا وتضحياته، ولن يتخلى عن مسؤولياته النقابية والوطنية".وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية "أن تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه المعلمين والموظفين عبر صرف الرواتب وتمكينهم من تلبية احتياجات أسرهم الأساسية مع بداية العام الدراسي، وإلا فإن كل الخيارات النقابية ستكون مطروحة على الطاولة دون استثناء".وأعلن تأجيل بدء دوام المعلمين من يوم الأربعاء 27/8 إلى يوم الأحد 31/8, وأن يكون دوام المعلمين في المدارس ثلاثة أيام، مع مراعاة خصوصية المرحلة الأساسية الدنيا والثانوية العامة بقدر المستطاع تحقيقا للمصلحة التربوية والوطنية.وأشار إلى. أن دوام الإداريين في الوزارة والمديريات ثلاثة أيام، مع مراعاة استمرار تقديم الخدمة.وأعلن استثناء مدينة القدس من أي خطوات نقابية، على أن تلتزم الحكومة التزامًا كاملًا بواجباتها تجاهها.كما أكد أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بالاستمرار في دفع أقساط أبناء المعلمين في الجامعات للفصل القادم عبر صندوق التكافل، بما يشمل الطلبة الجدد والمعلمين أنفسهم.وطالب الاتحاد بتأجيل أقساط القروض وإصدار تعليمات ملزمة من سلطة النقد للبنوك مع متابعة التنفيذ بشكل صارم، وعلى الحكومة أن تتحمل الفوائد المترتبة عن ذلك.كما طالب اعتماد آلية إلكترونية فاعلة لاستيفاء الرسوم الحكومية من الموظفين من خلال الخصم المباشر من المستحقات.ودعا إلى إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بتخفيف الأعباء عن الموظفين في مجالات الاتصالات والمياه والكهرباء، بما يعزز صمودهم في وجه هذه الظروف القاسية.