نتنياهو يوعز ببدء مفاوضات لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب "بشروط ملائمة لإسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة مصورة، مساء اليوم الخميس، إنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وإنهاء الحرب على غزة، وفق ما قال إنه "بشروط مقبولة على إسرائيل".تأتي تصريحات نتنياهو لدى وصوله إلى مقر القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من أجل المصادقة على خطط احتلال مدينة غزة، في جلسة مع وزير الجيش، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.وذكر نتنياهو: "نحن في مرحلة الحسم. جئت اليوم إلى فرقة غزة من أجل المصادقة على الخطط التي عرضها علي الجيش ووزير الأمن للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس".وعبر نتنياهو عن "تقديره" لالتحاق جنود الاحتياط للخدمة العسكرية، والقوات النظامية من أجل "هذه المهمة الحيوية".وتابع: "في المقابل أوعزت ببدء مفاوضات بشكل فوري للإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب بشروط مقبولة على إسرائيل. هذان الأمران (هزيمة حمس والإفراج عن مختطفينا) يسيران جنبا إلى جنب".وفي السياق، أوردت (القناة 12) الإسرائيلية عن مسؤول رفيع، قوله إن "إسرائيل لن ترسل الفريق المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة".ونقلت القناة عن مصادر، أن مسؤولين تحدثوا إلى نتنياهو مؤخرا حصلوا على انطباع أنه معني بصفقة والحفاظ على عودة الحرب.وأشارت المصادر أن "حماس أضافت بعض التفاصيل غير المقبولة على إسرائيل في ردها والوساطة تعمل على جسر الهوة".بدورها، قالت (كان) الإسرائيلية، إن قرار (كابنيت) حول خطة غزة، تبني خطة وسطية تجمع بين ما نوقش عن احتلال كامل وبين ما أراده رئيس الأركان، وهو الحصار والاستنزاف فقط.