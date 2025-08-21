شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة ترفض طلب الاحتلال نقل الموارد الطبية إلى جنوب القطاع

"الصحة" بغزة ترفض طلب الاحتلال نقل الموارد الطبية إلى جنوب القطاع
مركبات إسعاف في مدينة غزة - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة رفضها لأي خطوة من شأنها تقويض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية التدمير الممنهج التي قامت بها سلطات الاحتلال، وذلك في ردها على طلب سلطات الاحتلال نقل موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "هذه الخطوة من شأنها حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج وتعرض حياة السكان والمرضى والجرحى للخطر المحدق". 

وأكدت أنه يتوجب على جميع المؤسسات الدولية والأممية العمل على حماية ما تبقى من النظام الصحي وتوفير كل الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح. 

كما شددت "الصحة" على أهمية بقاء تقديم الخدمات الصحية كحق كفلته كل الشرائع لكل المواطنين في كافة أماكن تواجدهم. 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أجرى ما وصفه بـ"محادثات إنذار أولية" مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، قال إنها تأتي في إطار استعداداته لإخلاء سكان مدينة غزة نحو الجنوب.

وبحسب بيان الجيش، فقد أجرى ضباط من وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة اتصالات يوم الثلاثاء مع مسؤولين في القطاع الصحي لإبلاغهم بـ"احتمال دخول الجيش إلى مدينة غزة"، وما سماه "إخلاءً كاملًا للسكان من الشمال إلى الجنوب".

وادعى الجيش أن الاستعدادات تشمل "نقل المعدات الطبية من شمال القطاع إلى جنوبه، وتهيئة المستشفيات هناك لاستقبال المرضى والمصابين"، إضافة إلى "زيادة إدخال المعدات الطبية المطلوبة بناء على طلب منظمات الإغاثة الدولية".

وجاء في تسجيل وزّعه الجيش لضابط إسرائيلي يخاطب مسؤولًا صحيًا في غزة: "سيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى الجنوب، وعليكم إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من أجل مواصلة العلاج هناك. سنوفر لكم مكانًا سواء كان مستشفى ميدانيًا أو أي مستشفى آخر"، بحسب بيان جيش الاحتلال.

أخبار ذات صلة

مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

نتنياهو يوعز ببدء مفاوضات لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب &quot;بشروط ملائمة لإسرائيل&quot;

نتنياهو يوعز ببدء مفاوضات لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب "بشروط ملائمة لإسرائيل"

&quot;الصحة&quot; بغزة ترفض طلب الاحتلال نقل الموارد الطبية إلى جنوب القطاع

"الصحة" بغزة ترفض طلب الاحتلال نقل الموارد الطبية إلى جنوب القطاع

معهد إسرائيلي: استمرار حرب غزة أسوأ من أي بديل ويجب إيقافها مهما كلف الأمر

معهد إسرائيلي: استمرار حرب غزة أسوأ من أي بديل ويجب إيقافها مهما كلف الأمر

21 دولة تدين مخطط (E1) الاستيطاني وتطالب إسرائيل بإلغائه فوراً

21 دولة تدين مخطط (E1) الاستيطاني وتطالب إسرائيل بإلغائه فوراً

الجيش اللبناني يبدأ بتسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية

الجيش اللبناني يبدأ بتسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

جيش الاحتلال يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بالاستعداد لمغادرة شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بالاستعداد لمغادرة شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

(أوتشا): تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوى في قطاع غزة

(أوتشا): تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوى في قطاع غزة

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

مكتب نتنياهو يعلن استعادة إسرائيلي احتجز في لبنان لعام كامل

مكتب نتنياهو يعلن استعادة إسرائيلي احتجز في لبنان لعام كامل

شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان