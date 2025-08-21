معهد إسرائيلي: استمرار حرب غزة أسوأ من أي بديل ويجب إيقافها مهما كلف الأمر

رام الله - دنيا الوطنقال "معهد الأمن القومي" في إسرائيل إنه يجب إعادة النظر في استراتيجية إسرائيل لغزة بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة، محذرا أن استمرار الحرب في غزة "أسوأ من أي بديل ولذلك يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر".وأضاف المعهد في تقرير له: "بسبب حرب غزة إسرائيل تورطت في أزمة دولية تهدد مكانتها العالمية وتقوض علاقاتها"، مشيرا إلى أنه الضغط أرهق الجبش ويظهر ذلك في الضرر بالأفراد وتراجع الانضباط العملياتي.وأشار إلى أنه "من غير المرجح أن يؤدي احتلال أراض في غزة أو إجراء مناورات إضافية إلى انهيار حماس"، محذرا من أن "احتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة ضد الجيش الإسرائيلي".وقال المعهد الإسرائيلي إن "حماس تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لامركزية تخوض حرب عصابات تحميها من الجيش".