21 دولة تدين مخطط (E1) الاستيطاني وتطالب إسرائيل بإلغائه فوراً

رام الله - دنيا الوطنقالت 21 دولة بينها المملكة المتحدة وفرنسا في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن المخطط الاستيطاني في المنطقة (E1) شرق القدس المحتلة، والتي صادقت عليه إسرائيل الأربعاء "غير مقبول" ويشكل "انتهاكا للقانون الدولي".وصدر البيان عن وزراء خارجية أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.وقال وزراء الخارجية في بيانهم المشترك: "إن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة E1، في شرق القدس، غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي. ونحن ندين هذا القرار ونطالب بأشد لهجة بالتراجع عنه فورا".وأضاف البيان: "يقول الوزير (بتسلئيل) سموتريتش بأن هذه الخطة سوف تجعل حل الدولتين مستحيلا من خلال تقسيم أراضي الدولة الفلسطينية وتقييد قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى القدس. هذا لن يعود بأي فائدة على الشعب الإسرائيلي. بل إنه يهدد بتقويض الأمن وإشعال فتيل مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر فأكثر عن السلام".وتابع: "ما زال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف اتخاذ أي خطوات أخرى في خطة البناء في المنطقة E1 ونحن نحثها على التراجع عاجلا عن هذه الخطة".وأكد البيان المشترك، أن "أي إجراء أحادي الطرف تتخذه الحكومة الإسرائيلية يقوّض رغبتنا الجماعية بإحلال الأمن وتحقيق الازدهار في الشرق الأوسط. يجب على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن بناء مستوطنات، وهو ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2334، وإزالة قيودها على أموال السلطة الفلسطينية (عائدات المقاصة)".