شؤون فلسطينية

21 دولة تدين مخطط (E1) الاستيطاني وتطالب إسرائيل بإلغائه فوراً

21 دولة تدين مخطط (E1) الاستيطاني وتطالب إسرائيل بإلغائه فوراً
إشارة "قف" تظهر أمام مستوطنة (معاليه أدوميم) المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت 21 دولة بينها المملكة المتحدة وفرنسا في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن المخطط الاستيطاني في المنطقة (E1) شرق القدس المحتلة، والتي صادقت عليه إسرائيل الأربعاء "غير مقبول" ويشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

وصدر البيان عن وزراء خارجية أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وقال وزراء الخارجية في بيانهم المشترك: "إن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة E1، في شرق القدس، غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي. ونحن ندين هذا القرار ونطالب بأشد لهجة بالتراجع عنه فورا".

وأضاف البيان: "يقول الوزير (بتسلئيل) سموتريتش بأن هذه الخطة سوف تجعل حل الدولتين مستحيلا من خلال تقسيم أراضي الدولة الفلسطينية وتقييد قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى القدس. هذا لن يعود بأي فائدة على الشعب الإسرائيلي. بل إنه يهدد بتقويض الأمن وإشعال فتيل مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر فأكثر عن السلام".

وتابع: "ما زال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف اتخاذ أي خطوات أخرى في خطة البناء في المنطقة E1 ونحن نحثها على التراجع عاجلا عن هذه الخطة".

وأكد البيان المشترك، أن "أي إجراء أحادي الطرف تتخذه الحكومة الإسرائيلية يقوّض رغبتنا الجماعية بإحلال الأمن وتحقيق الازدهار في الشرق الأوسط. يجب على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن بناء مستوطنات، وهو ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2334، وإزالة قيودها على أموال السلطة الفلسطينية (عائدات المقاصة)".

أخبار ذات صلة

مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

نتنياهو يوعز ببدء مفاوضات لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب &quot;بشروط ملائمة لإسرائيل&quot;

نتنياهو يوعز ببدء مفاوضات لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب "بشروط ملائمة لإسرائيل"

&quot;الصحة&quot; بغزة ترفض طلب الاحتلال نقل الموارد الطبية إلى جنوب القطاع

"الصحة" بغزة ترفض طلب الاحتلال نقل الموارد الطبية إلى جنوب القطاع

معهد إسرائيلي: استمرار حرب غزة أسوأ من أي بديل ويجب إيقافها مهما كلف الأمر

معهد إسرائيلي: استمرار حرب غزة أسوأ من أي بديل ويجب إيقافها مهما كلف الأمر

21 دولة تدين مخطط (E1) الاستيطاني وتطالب إسرائيل بإلغائه فوراً

21 دولة تدين مخطط (E1) الاستيطاني وتطالب إسرائيل بإلغائه فوراً

الجيش اللبناني يبدأ بتسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية

الجيش اللبناني يبدأ بتسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

جيش الاحتلال يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بالاستعداد لمغادرة شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بالاستعداد لمغادرة شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

مع استمرار أزمة الرواتب.. اتحاد المعلمين يوضح طبيعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

(أوتشا): تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوى في قطاع غزة

(أوتشا): تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوى في قطاع غزة

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

مكتب نتنياهو يعلن استعادة إسرائيلي احتجز في لبنان لعام كامل

مكتب نتنياهو يعلن استعادة إسرائيلي احتجز في لبنان لعام كامل

شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان