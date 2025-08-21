عاجل

  • وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي: سنرسل وفدا للمفاوضات بشأن غزة عندما يتم تحديد مكان إجراء المحادثات

دولي

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري،
رام الله - دنيا الوطن
قالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إن لإسرائيل "نفوذ وسيطرة هائلين" على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً.

وأضافت غرين في تصريح صحفي، الأربعاء، أن إسرائيل "أرست آلية سيطرة على جميع أعضاء الكونغرس الأمريكي تقريبًا"، مشيرةً إلى وجود لوبي مؤيد لإسرائيل يعمل على إجبار هؤلاء الأعضاء على زيارة تل أبيب.

وأكدت أنه لا توجد أي دولة في العالم لديها نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية مثل إسرائيل.

وتابعت: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ وسيطرة هائلة على جميع زملائي تقريباً".

يذكر أن غرين هي أول عضو جمهوري في الكونغرس يصف أفعال إسرائيل في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 قتيلا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.

