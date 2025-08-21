غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن ما دخل القطاع من مساعدات إنسانية خلال 25 يوما بلغ 15% من الاحتياجات الفعلية للمواطنين.وقال المكتب في بيان، إن "إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة على مدار 25 يوما بلغ 2187 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 15 ألف شاحنة".وأضاف: "أي أن ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية (للفلسطينيين في القطاع)"، مشيرا إلى أن "هذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة".وأردف المكتب، أن "الاحتلال يمنع إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل منها ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية".وأشار إلى أن "ما دخل من شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ 250 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1800 شاحنة متوقعة".ولفت إلى أن الشاحنات "تعرضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمدة يصنعها الاحتلال ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني".وأشار المكتب، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يستمر في حصاره على قطاع غزة بإغلاق المعابر بشكل كامل منذ قرابة ستة أشهر متواصلة، مانعاً دخول 430 صنفا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون".وأعاد التأكيد أن قطاع غزة "يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة".وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في القطاع.ودعا "الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.