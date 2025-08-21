السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأدانت المملكة العربية السعودية، إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة لتهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة؛ بما في ذلك شروعها بالتوسع في بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، وتوسيع عملياتها وعدوانها بما يرقى لأن يكون جرائم إبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.وأكدت المملكة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوات تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن المضي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخطيرة، واستمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، لهما انعكاس كبير على أمن المنطقة واستقرارها، ويهددان شرعية النظام الدولي.