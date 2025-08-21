شؤون فلسطينية

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
 أدانت المملكة العربية السعودية، إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة لتهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة؛ بما في ذلك شروعها بالتوسع في بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، وتوسيع عملياتها وعدوانها بما يرقى لأن يكون جرائم إبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

وأكدت المملكة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوات تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن المضي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخطيرة، واستمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، لهما انعكاس كبير على أمن المنطقة واستقرارها، ويهددان شرعية النظام الدولي.

أخبار ذات صلة

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

غزة: المساعدات الواردة لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية

جيش الاحتلال يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بالاستعداد لمغادرة شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بالاستعداد لمغادرة شمال قطاع غزة

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

نتنياهو: سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت (حماس) على الاتفاق

نتنياهو: سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت (حماس) على الاتفاق

17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

(أوتشا): تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوى في قطاع غزة

(أوتشا): تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوى في قطاع غزة

الاحتلال يفرض منعاً للتجول ويداهم منازل في البلدة القديمة من الخليل

الاحتلال يفرض منعاً للتجول ويداهم منازل في البلدة القديمة من الخليل

الخارجية تطالب (يونسكو) بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم

الخارجية تطالب (يونسكو) بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً