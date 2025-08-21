إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
شُيّع في مدينة سان جوليانو تيرمه في مقاطعة بيزا الإيطالية، جثمان الشهيدة مرح أبو زهري، التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة إلى إيطاليا بسبب الجوع وسوء التغذية.

وشارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والرسمية، إلى جانب شخصيات رسمية ودبلوماسية إيطالية ودولية في الجنازة.

وحضر مراسم التشييع سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا منى أبو عمارة، ورؤساء الجالية الفلسطينية، وممثلون عن مؤسسات مدنية وحقوقية إيطالية.

كما شاركت الرئيسة السابقة للبرلمان الأوروبي لويزا مورغنتيني، التي ألقت كلمة عبّرت فيها عن تضامنها مع عائلة الشهيدة، مؤكدة أن استشهادها يعكس مأساة الفلسطينيين تحت الاحتلال، وأن حضورها هو وفاء للعدالة ورفض للصمت أمام المعاناة الإنسانية المستمرة.

وأعلن رئيس بلدية "سان جوليانو تيرمه" تخصيص قطعة أرض من أملاك المدينة لإقامة مدفن إسلامي خاص يُدفن فيه جثمان الشهيدة، تلبية لرغبة والدتها.

ودعا المشاركون في الجنازة إلى إنهاء معاناة شعبنا، ووقف مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس.

وكانت أبو زهري، قد وصلت إلى مستشفى جامعة بيزا الإيطالي في "حالة تدهور جسدي شديد" وتعاني "هزالا خطيرا".

ووصفت إدارة مستشفى بيزا حالتها عند الدخول بأنها معقدة للغاية، وأكدت أنها وصلت وهي في وضع جسدي منهار. فيما قدمت السلطات الإيطالية تعازيها لأسرتها وأكدت استمرار برنامج الإجلاء الطبي للمرضى من غزة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 271 من ضمنهم 112 طفلا.

