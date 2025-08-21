نتنياهو: سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت (حماس) على الاتفاق

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) أستراليا إن الحرب في غزة تقترب من نهايتها، لكنه شدد على أن إسرائيل ستواصل السيطرة على القطاع حتى لو وافقت (حماس) على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة.وأوضح نتنياهو أن "الحرب يمكن أن تتوقف فوراً إذا ألقت (حماس) سلاحها وأفرجت عن جميع الرهائن المتبقين لديها، مؤكداً أن هدف إسرائيل هو إطلاق سراحهم بالكامل ونزع سلاح الحركة".وأضاف أن "القضاء على المعقل الأخير لحماس يُعد أمراً ضرورياً لتحقيق سلام دائم في المنطقة ومنع تكرار الهجمات ضد إسرائيل في المستقبل".وأشار نتنياهو إلى أن "هدفه ليس احتلال غزة، بل ضمان مستقبل مختلف للقطاع ولإسرائيل على حد سواء"، معتبراً أن "هذا الهدف أصبح قريب المنال في المرحلة الحالية من العمليات العسكرية".