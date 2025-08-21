17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي يدينون استهداف الصحفيين في غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدر 17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي بياناً دعوا فيه واشنطن إلى توضيح موقفها لإسرائيل بشأن أن حظر وسائل الإعلام واستهداف أو تهديد الصحفيين أمر مرفوض تماماً.وأشار البيان إلى أن إسرائيل اعترفت علناً بأنها تستهدف وتقتل الصحفيين الذين يكشفون حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما يثير قلقاً واسعاً بشأن حرية الإعلام وسلامة الصحفيين.كما أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن إسرائيل لم تقدم أي دليل واضح يثبت أن الصحفي أنس الشريف كان ناشطاً في حركة حماس، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.