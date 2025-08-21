عاجل

مكتب نتنياهو يعلن استعادة إسرائيلي احتجز في لبنان لعام كامل

جانب من الإفراج عن صالح أبو حسين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنّ المواطن الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي كان محتجزًا في لبنان لنحو عام، أُعيد ظهر اليوم بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية بأن أبو حسين كان معتقلا منذ تموز/ يوليو 2024 في لبنان، وأُعيد دون إبرام أي صفقة تبادل، فيما لا تزال ظروف احتجازه قيد التحقيق.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية باسم منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، أنّ عملية إعادة أبو حسين جرت عبر معبر رأس الناقورة.

وذكر أن ذلك جاء عقب مفاوضات أجريت خلال الأشهر الماضية بمساعدة الصليب الأحمر، من دون توضيح الجهة اللبنانية التي جرى التفاوض معها أو التي كانت تحتجز أبو حسين.

وأضاف البيان أنّه بعد نقله إلى إسرائيل خضع أبو حسين لاستجواب وفحص طبي أولي، ثم أُحيل إلى مستشفى لإجراء فحوصات شاملة، على أن يلتقي لاحقًا مع أفراد عائلته.

وأشار مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أنّ ظروف احتجازه في لبنان "ما زالت قيد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

