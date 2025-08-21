الاحتلال يفرض منعاً للتجول ويداهم منازل في البلدة القديمة من الخليل

رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منعا للتجول على عدد من أحياء البلدة القديمة من الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين.وذكر الناشط عارف جابر، أن قوات الاحتلال صعّدت إجراءاتها القمعية بحق الأهالي في معظم أحياء البلدة القديمة، وفرضت منعا مشددا للتجول في حارات جابر والسلايمة وواد الحصين شرق المدينة، وداهمت عددا من المنازل في تلك المناطق وفتشتها ودققت في هويات أصحابها.وأضاف، أن قوات الاحتلال تفرض منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إجراءات قمعية على أكثر من 11 حيا من أحياء البلدة القديمة، حيث تخضع منذ ذلك التاريخ لمنع مسائي للتجول، ومنع كامل للتجول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما تمنع الأهالي من الخروج من منازلهم، وتفرض قيودا مشددة على حركتهم وتنقلهم، بالإضافة إلى عمليات التنكيل اليومية التي يتعرضون لها على يد جنود الاحتلال ومجموعات المستعمرين المسلحين.