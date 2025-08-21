عائلات أسرى الاحتلال تتهم الحكومة بالتخلي عن أبنائها وتطالب بإنهاء الحرب

رام الله - دنيا الوطنأكدت عائلات أسرى الاحتلال في قطاع غزة أنها ستواصل محاربة أي قرار يفضي إلى تخلي الحكومة عن أبنائها، مشددة على أنها لن تقبل العيش في دولة تتخلى عن المخطوفين.واتهمت العائلات، في بيان لها، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية باختيار التخلي عن أبنائها من أجل البقاء السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرة أن هذا الموقف يتجاهل معاناة الأسرى وذويهم.ودعت العائلات قادة الشاباك والمؤسسة العسكرية إلى رفض تنفيذ أوامر القيادة السياسية، في حال تعارضت مع مساعي إنقاذ المخطوفين وإعادتهم إلى ذويهم.وشددت العائلات على أن الوقت ينفد، مطالبة بالتوصل الفوري إلى اتفاق يضمن إنقاذ الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.واتهمت العائلات القيادة الإسرائيلية بعرقلة صفقة التبادل مرة أخرى، مؤكدة أن الثمن الإنساني لهذه العرقلة كبير ومؤلم بالنسبة للأسرى وعائلاتهم.وقالت العائلات إن الشعب الإسرائيلي موحّد خلف مطلب إنقاذ الأسرى، في حين تصر الحكومة على خدمة أقلية داخلية ورفض ما يجمع عليه غالبية المواطنين.وختمت عائلات الأسرى بالتأكيد على أنها لن تسمح للحكومة بعرقلة صفقة التبادل مرة أخرى، متهمة نتنياهو بوضع شروط تعجيزية للحفاظ على بقاء حكومته على حساب حياة المخطوفين.