سفير أميركا بإسرائيل: لن نملي قرارات على تل أبيب لقبول اتفاق بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخميس، إن الولايات المتحدة التي تدعم تل أبيب في إبادتها لغزة منذ اليوم الأول، لن تملي قرارات عليها بشأن قبول اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأضاف هاكابي في حديث لـ(هيئة البث الإسرائيلية)، إن واشنطن "ستترك لإسرائيل اتخاذ القرار الأفضل بشأن صفقة التبادل أو استمرار الحرب في غزة".وتابع أن "الموقف الأمريكي واضح، وهو أن جميع المختطفين يجب أن يعودوا، وحماس لا يمكن أن تبقى في السلطة"، وفق تعبيره.والأربعاء، أكدت حماس على أن "تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء وعدم رده عليه، يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم".والاثنين، أكدت حماس موافقتها على مقترح تقدم به الوسطاء دون أن توضح مزيدا من التفاصيل بشأنه.إلا أن هيئة البث نقلت الاثنين، أنه "مشابه جدا لمقترح ويتكوف الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب".وتجاهل نتنياهو، انتظار الوسطاء منذ أكثر من 48 ساعة لرد تل أبيب على مقترح التهدئة بقطاع غزة، وقال مساء الأربعاء، إنه وجّه بتسريع احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.