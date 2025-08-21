قائد بجيش الاحتلال يحذّر من مخاطر عملية (عربات جدعون 2) واحتلال غزة

رام الله - دنيا الوطنحذّر اللواء احتياط في جيش الاحتلال، يتسحاق بريك، من أن رئيس الأركان يدرك جيداً أن عملية "عربات جدعون 2" قد تنتهي بالفشل وسقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية.وأوضح بريك أن العملية قد تؤدي أيضاً إلى مقتل المخطوفين الإسرائيليين في غزة، دون أن تحقق الهدف المعلن المتمثل في هزيمة حركة حماس.وأكد اللواء أن خطة الجيش لاحتلال مدينة غزة ستُفضي إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الجنود، مشدداً على أن ذلك يتم من أجل البقاء السياسي للحكومة الإسرائيلية الحالية.ووصف بريك الخطة العسكرية بأنها قد تجلب كارثة على الجيش وعلى إسرائيل ككل، محذراً من العواقب الوخيمة لمثل هذا القرار.وأشار إلى أن مقاتلي حماس يمتلكون شبكة أنفاق تمتد لمئات الأمتار تحت غزة، ما يمنحهم حرية كبيرة في الحركة والتنقل بعيداً عن أعين الجيش.وأوضح بريك أنه في الوقت الذي يمكن فيه للجيش فرض حصار على مدينة غزة، فإنه لا يستطيع فرض حصار على الأنفاق التي تمثل ميزة استراتيجية للمقاتلين.وختم اللواء بالقول إن بقاء الجيش لفترة طويلة في غزة سيعرّض الجنود لهجمات مستمرة وحرب استنزاف، محذراً من أن إسرائيل قد تصل إلى حافة الهاوية بسبب ما وصفه بحكومة غير منطقية ومنفصلة عن الواقع.