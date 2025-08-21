ايطاليا تدين المخطط الاستعماري (E1) وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنأدان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، المضي قدماً في خطتها الاستعمارية غير القانونية (E1).وأوضح في منشور على منصة شركة (إكس)، أن هذا القرار يهدد بشكل قاطع حل الدولتين، وينتهك القانون الدولي.وطالب تاجاني، الاحتلال الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض حل الدولتين.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صادقت يوم أمس، على خطة بناء استعماري في المنطقة (E1) شرق القدس المحتملة، وتشمل بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستعمرة جديدة باسم "عشآهل"، وتشمل إقامة 342 وحدة استعمارية ومبانٍ عامة.وأشارت حركة "سلام الآن" إلى أن المصادقة على بناء استعماري في E1 تمت بسرعة قصوى، واعتبرت المخطط "قاتل بشكل خاص لاحتمال سلام، ولمستقبل دولتين للشعبين، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى قسمين".وأعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، أن المخطط الاستعماري في "E1"ربط فعليًا (مستعمرة) معاليه أدوميم بالقدس، ويقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم، ويُعدّ المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية".وأكدت "سلام الآن" أن مخطط E1 ينضم إلى آلاف الوحدات الاستعمارية التي صادقت عليها حكومة الاحتلال في العام الجاري، بهدف منع حل الدولتين.وأضافت الحركة أنه منذ بداية عام 2025، دفعت سلطات الاحتلال بمخططات لبناء 24,338 وحدة استعمارية، من ضمنها مخطط E1.