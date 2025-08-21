عاجل

  • في أحدث حصيلة: شهيد وجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلًا في منطقة أرض الشنطي شمال مدينة غزة.

  • "معهد الأمن القومي الإسرائيلي": بسبب حرب غزة إسرائيل تورطت في أزمة دولية تهدد مكانتها العالمية وتقوض علاقاتها

  • معهد "دراسات الأمن القومي الإسرائيلي":استمرار الحرب بغزة أسوأ من أي بديل ولذلك يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر

  • معهد الأمن القومي بإسرائيل: يجب إعادة النظر في استراتيجية إسرائيل لغزة بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة

  • طيران الاحتلال يقصف منزلًا لعائلة "المصدر" في حارة التلباني شرق دير البلح وسط قطاع غزة

ايطاليا تدين المخطط الاستعماري (E1) وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

أنطونيو تاجاني - وزير الخارجية الإيطالي
رام الله - دنيا الوطن
أدان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، المضي قدماً في خطتها الاستعمارية غير القانونية (E1).

وأوضح في منشور على منصة شركة (إكس)، أن هذا القرار يهدد بشكل قاطع حل الدولتين، وينتهك القانون الدولي.

وطالب تاجاني، الاحتلال الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض حل الدولتين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صادقت يوم أمس، على خطة بناء استعماري في المنطقة (E1) شرق القدس المحتملة، وتشمل بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستعمرة جديدة باسم "عشآهل"، وتشمل إقامة 342 وحدة استعمارية ومبانٍ عامة.

وأشارت حركة "سلام الآن" إلى أن المصادقة على بناء استعماري في E1 تمت بسرعة قصوى، واعتبرت المخطط "قاتل بشكل خاص لاحتمال سلام، ولمستقبل دولتين للشعبين، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى قسمين".

وأعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، أن المخطط الاستعماري في  "E1"ربط فعليًا (مستعمرة) معاليه أدوميم بالقدس، ويقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم، ويُعدّ المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية".

وأكدت "سلام الآن" أن مخطط E1 ينضم إلى آلاف الوحدات الاستعمارية التي صادقت عليها حكومة الاحتلال في العام الجاري، بهدف منع حل الدولتين.

وأضافت الحركة أنه منذ بداية عام 2025، دفعت سلطات الاحتلال بمخططات لبناء 24,338 وحدة استعمارية، من ضمنها مخطط E1.

لدعم &quot;صفقة غزة&quot;.. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

سفير أميركا بإسرائيل: لن نملي قرارات على تل أبيب لقبول اتفاق بغزة

قائد بجيش الاحتلال يحذّر من مخاطر عملية (عربات جدعون 2) واحتلال غزة

تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية بولاية تكساس للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار جنوب سوريا

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

السعودية تدين إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

فلسطين وكوريا توقعان اتفاقيتين بهدف تطوير التكنولوجيا الابتكارية والتحول الرقمي

استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

إيطاليا: تشييع جثمان الشهيدة مرح أبو زهري التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة

(أوتشا): تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوى في قطاع غزة

الاحتلال يفرض منعاً للتجول ويداهم منازل في البلدة القديمة من الخليل

الخارجية تطالب (يونسكو) بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم

عائلات أسرى الاحتلال تتهم الحكومة بالتخلي عن أبنائها وتطالب بإنهاء الحرب

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

