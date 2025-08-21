تحقيق لجيش الاحتلال يكشف تفاصيل الهجوم على المقر العسكري في خان يونس جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنكشف تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل هجوم نفذه 15 مسلحاً فلسطينياً على مقر عسكري قرب خان يونس، مؤكداً أن الموقع المستهدف كان يُستخدم لشن هجمات على مناطق غرب خان يونس.وبحسب التحقيق، خرج المسلحون من نفق يبعد 40 متراً عن المقر العسكري وقسموا أنفسهم إلى ثلاث خلايا، بدأت أولى خطواتها باستهداف الكاميرات وأبراج المراقبة، ما أدى إلى تعطيلها في بداية الهجوم.وأوضح التحقيق أن "الخلية الأولى وصلت إلى مبنى يضم نائب قائد السرية ويبيت فيه معظم الجنود، حيث تمكن عدد من المسلحين من دخول المبنى وإطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية، لتدور مواجهات مباشرة بينهم وبين القوات المتحصنة داخله".وأكد الجيش أن القتال جرى وجهاً لوجه، حيث قُتل بعض المسلحين بينما تمكن آخرون من الانسحاب، في حين أُرسلت تعزيزات عسكرية على الفور واستُدعي سلاح الجو لمساندة القوات في الموقع.وأشار التحقيق إلى أن المسلحين أطلقوا قذائف "آر بي جي" نحو المبنى الذي يتحصن فيه الجنود، قبل أن تتدخل دبابة وتتمكن من قتل ثلاثة منهم، فيما دهست دبابة أخرى مسلحاً كان بحوزته قذيفة "آر بي جي".وبيّن الجيش أن "الخلية الثانية بقيت في الخط الخلفي للهجوم وأطلقت قذائف هاون بهدف عرقلة وصول قوات الإنقاذ، قبل أن ينسحب معظم أفرادها عبر النفق بعد زرع عبوات ناسفة في محيط الموقع".وبحسب التحقيق، استمر الهجوم عشر دقائق فقط، غير أن عمليات البحث والتفتيش استغرقت ثلاث ساعات كاملة قبل العثور على آخر المسلحين وإنهاء التهديد في المنطقة.