وزيرة إسرائيلية: سأصوت لاستمرار حرب غزة حتى لو قتل الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال، المتطرفة أوريت ستروك، إنها ستصوت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) لصالح استمرار الحرب في غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل الأسرى، الأمر الذي استنكرته هيئة عائلات الأسرى.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معها، أمس الأربعاء، إذاعة "كول باراما" المحلية، ونشرتها أيضا القناة 12 الخاصة.وقالت ستروك، من حزب "الصهيونية الدينية" وهي أيضا عضو بـ(كابينت) "سأصوت بالتأكيد لصالح استمرار الحرب، حتى لو كان من الواضح أن حماس ستُعدم الأسرى".وفي محاولة لتعزيز رأيها الذي يغضب عائلات الأسرى، استدركت بالقول: "بالتأكيد لست أنا فقط التي ستصوت لاستمرار الحرب على حساب حياة الأسرى".