وزير جيش الاحتلال: مدينة غزة ستواجه مصير بيت حانون

رام الله - دنيا الوطننقلت القناة (12) الإسرائيلية عن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قوله لحاخامات المستوطنات إن مدينة غزة "سوف تبدو مثل بيت حانون"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية في القطاع.وأضاف كاتس خلال حديثه، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي "سيفعل كل شيء للحفاظ على حياة المخطوفين"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المتخذة في هذا السياق.وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً واضحاً بشأن الصفقة، في حين لا تزال نوايا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر غير معروفة، رغم أن جميع الأطراف الأخرى تدعم إتمامها وتؤكد إمكانية إنجازها بمجرد موافقة نتنياهو.وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يصرّ حالياً على التوصل إلى اتفاق شامل، رغم أنه كان قد شدد في وقت سابق على أهمية إحراز تقدم من خلال صفقات جزئية، ما يجعل الموقف الرسمي غير محسوم حتى اللحظة.ووفق الصحيفة فإن حركة (حماس) تُبدي مرونة كبيرة في المفاوضات، معتبرين أنه إذا أراد نتنياهو المضي قدماً فإن الاتفاق ممكن، أما إذا رفض فسيكتفي بالقول إن الأمر لا يتعدى كونه اتفاقاً جزئياً قد انتهى.