(يديعوت أحرونوت): وفد تفاوضي إسرائيلي قد يتوجه للدوحة بشأن مفاوضات الصفقة

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مسؤولين كبار في الحكومة والجيش الإسرائيليين قولهم إن "هناك احتمالاً لتوجه وفد تفاوضي إلى الدوحة نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، في إطار الجهود المتعلقة بصفقة الرهائن".وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً واضحاً بشأن الصفقة، في حين لا تزال نوايا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر غير معروفة، رغم أن جميع الأطراف الأخرى تدعم إتمامها وتؤكد إمكانية إنجازها بمجرد موافقة نتنياهو.وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو يصرّ حالياً على التوصل إلى اتفاق شامل، رغم أنه كان قد شدد في وقت سابق على أهمية إحراز تقدم من خلال صفقات جزئية، ما يجعل الموقف الرسمي غير محسوم حتى اللحظة.ووفق الصحيفة فإن حركة (حماس) تُبدي مرونة كبيرة في المفاوضات، معتبرين أنه إذا أراد نتنياهو المضي قدماً فإن الاتفاق ممكن، أما إذا رفض فسيكتفي بالقول إن الأمر لا يتعدى كونه اتفاقاً جزئياً قد انتهى.