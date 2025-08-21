تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية بولاية تكساس للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطننصب متظاهرون خياماً أمام مبنى القنصلية الإسرائيلية في هيوستن بولاية تكساس للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ورفع الحصار المفروض على القطاع.وأطلق النشطاء على التظاهرة المفتوحة "مخيم أنس الشريف" نسبة للصحفي الفلسطيني الذي اغتاله جيش الاحتلال مع 5 صحفيين آخرين الأسبوع الماضي في القطاع، واشاروا انه سوف يستمر بشكل يومي تكريماً لأرواح الصحفيين الشهداء الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم الصحفي في نقل الحقيقة والمجزرة المستمرة في غزة.وشارك في التظاهرة ناشطون مؤيدون لفلسطين لإظهار مؤازرتهم للشعب الفلسطيني والتأكيد على رفضهم السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل.