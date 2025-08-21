شهداء وإصابات في قصف ونيران الاحتلال بمدينتي غزة وخان يونس

رام الله - دنيا الوطناستشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون بجروح بينهم ثلاثة من منتظري المساعدات، اليوم الخميس، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شمال شرق غزة وشارع صلاح الدين وسط القطاع، ومدينة خان يونس جنوبا.وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد خمسة مواطنين من عائلة الأسطل في قصف مسيرة للاحتلال منطقة شمال غرب مدينة خان يونس.وأضاف، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخر بجروح، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين قرب مركز مساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح حرجة جراء قصف مسيرة للاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.وواصل الاحتلال عمليات النسف في حيي الزيتون شرق مدينة غزة، والصبرة وسط وجنوب المدينة، وجباليا شمال القطاع.