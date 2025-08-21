شؤون فلسطينية

شهداء وإصابات في قصف ونيران الاحتلال بمدينتي غزة وخان يونس

شهداء وإصابات في قصف ونيران الاحتلال بمدينتي غزة وخان يونس
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون بجروح بينهم ثلاثة من منتظري المساعدات، اليوم الخميس، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شمال شرق غزة وشارع صلاح الدين وسط القطاع، ومدينة خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد  خمسة مواطنين من عائلة الأسطل في قصف مسيرة للاحتلال منطقة شمال غرب مدينة خان يونس.

وأضاف، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخر بجروح، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين قرب مركز مساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح حرجة جراء قصف مسيرة للاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وواصل الاحتلال عمليات النسف في حيي الزيتون شرق مدينة غزة، والصبرة وسط وجنوب المدينة، وجباليا شمال القطاع.

أخبار ذات صلة

وزيرة إسرائيلية: سأصوت لاستمرار حرب غزة حتى لو قتل الأسرى

وزيرة إسرائيلية: سأصوت لاستمرار حرب غزة حتى لو قتل الأسرى

وزير جيش الاحتلال: مدينة غزة ستواجه مصير بيت حانون

وزير جيش الاحتلال: مدينة غزة ستواجه مصير بيت حانون

(يديعوت أحرونوت): وفد تفاوضي إسرائيلي قد يتوجه للدوحة بشأن مفاوضات الصفقة

(يديعوت أحرونوت): وفد تفاوضي إسرائيلي قد يتوجه للدوحة بشأن مفاوضات الصفقة

دراسة طبية تحذّر:70% من البكتيريا بغزة مقاومة للمضادات وسط تحذيرات من كارثة صحية خطيرة

دراسة طبية تحذّر:70% من البكتيريا بغزة مقاومة للمضادات وسط تحذيرات من كارثة صحية خطيرة

غوتيريش يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

غوتيريش يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

شهداء وإصابات في قصف ونيران الاحتلال بمدينتي غزة وخان يونس

شهداء وإصابات في قصف ونيران الاحتلال بمدينتي غزة وخان يونس

(حماس): تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء يثبت أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق

(حماس): تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء يثبت أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق

نتنياهو يطالب بتسريع احتلال مدينة غزة.. ومسؤول إسرائيلي: المفاوضات ستُجرى تحت النار

نتنياهو يطالب بتسريع احتلال مدينة غزة.. ومسؤول إسرائيلي: المفاوضات ستُجرى تحت النار

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62,122 شهيداً و156,758 مصاباً

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62,122 شهيداً و156,758 مصاباً

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر