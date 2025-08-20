نتنياهو يطالب بتسريع احتلال مدينة غزة.. ومسؤول إسرائيلي: المفاوضات ستُجرى تحت النار



ونقلت (القناة 12) عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن المفاوضات بشأن غزة "ستجرى تحت النار وأن كل شيء يعتمد على التوصل إلى اتفاق ينتهي إما بوقف إطلاق النار أو توسيعه".



وبحسب مراسل القناة وموقع (أكسيوس)، فقد التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر اليوم في باريس مع مسؤولين قطريين كبار، لمناقشة صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.



عقد الاجتماع بعد يومين من إعطاء (حماس) ردا إيجابيا على اقتراح جديد قدمته مصر وقطر لصفقة تشمل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 أسيرا متوفين مقابل هدنة لمدة 60 يومًا وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.



وجرى تسليم رد (حماس) إلى إسرائيل عبر الوسطاء، لكن حتى الآن، لم ترد إسرائيل مباشرة وقالت علنا إنها مهتمة بصفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى.



وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع إن ديرمر أخبر المسؤولين القطريين أن الشرط الإسرائيلي للصفقة هو إطلاق سراح جميع الأسرى وهزيمة (حماس)، وفقًا لشروط إسرائيل لإنهاء الحرب.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قوله إنه من المقرر أن يعرض الجيش الإسرائيلي الخميس خططه للسيطرة على مدينة غزة على نتنياهو.



وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه تم استدعاء جنود في الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة في الحرب في غزة.



وأوضح كاتس خلال اجتماع أمني أن: "إسرائيل تستدعي الآن جنودها الأبطال من الاحتياط، والخدمة النظامية، والخدمة الإلزامية، بهدف تحقيق إطلاق سراح الرهائن، وهزيمة حركة حماس، وإنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل"، وفق قوله.

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تعليماته بتقليص الإطار الزمني المخصص للسيطرة على ما سمّاها "آخر معاقل حركة حماس في قطاع غزة" والعمل على "هزيمتها".وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب، إن هذا القرار اتخذ قبل الموافقة على الخطط العسكرية المتعلقة بمدينة غزة.