وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": على إسرائيل الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

عبد العاطي، وويتكوف
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية المصريّ، بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركيّ، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظلّ ترقّب لردّ إسرائيليّ رسميّ، عقب ردّ (حماس) بالموافقة على آخر مُقتَرح، وتأكيد الوسطاءـ إيجابيّة ردّها.

وذكرت الخارجية المصرية، أن عبد العاطي "أجرى اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وذلك في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وكذلك تطورات الملف النووي الإيراني".

واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال، "آخر مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار فى غزة، لا سيما بعد موافقة حركة حماس على المقترح الذي سبق أن قدمه المبعوث الأميركي، مؤكدا الأهمية البالغة لاستجابة إسرائيل للمقترح وتنفيذ عناصره فى سبيل معالجة الأزمة الراهنة، والحفاظ علي أرواح الرهائن، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين فى غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية، تلبى احتياجات الشعب الفلسطينى، الذى يتعرض لسياسة ممنهجة للتجويع".

وشدّد على "ضرورة استغلال الفرصة السانحة حاليا، بموافقة حماس علي المقترح الأميركي، للتحرّك لوضع حد لهذه الحرب غير العادلة، والتي تمتد لقرابة العامين، واستغلال فترة التهدئة المقترحة لمدة ستين يوما، للتفاوض حول إنهاء الحرب ووضع أسس لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية".

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، جدد الوزير عبد العاطي "التأكيد على موقف مصر الداعي إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وعدم وجود حلول عسكرية لهذا الملف ولغيره من أزمات المنطقة، مشيرا إلى الاتصالات التى تجريها مصر للعودة إلى المسار التفاوضى بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما أكد الوزير عبد العاطي على "ضرورة مواصلة العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تجسيدا لرؤية الرئيس (الأميركيّ، دونالد) ترامب، الخاصة بإحلال السلام في المنطقة والعالم والعمل على إنهاء عقود من الصراع الممتدّ بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

