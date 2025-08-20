إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار جنوب سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة أربعة من جنوده "بجروح طفيفة" جراء "انفجار وسائل قتالية خلال نشاط عملياتي" جنوب سوريا.وقال الجيش في بيان: "خلال نشاط عملياتي للقوات جنوب سوريا، وقع انفجار لوسائل قتالية في المنطقة، ما أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح طفيفة"، مشيرا إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.من جانبها، ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن "الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية كانت بحوزة قوة من الجيش خلال مهمة في منطقة جبل الشيخ" المحتلة، موضحة أن القنبلة انفجرت أثناء محاولة الجنود إبعادها، ما أدى إلى إصابتهم.ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.كما احتلت "جبل الشيخ" الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى بنحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل.ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.