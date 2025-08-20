مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي



وأواخر تموز/ يوليو الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.​​​​​​​





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الوقت حان لاتخاذ إجراءات "حاسمة وسريعة" لردع العدوان الإسرائيلي.جاء ذلك في كلمة لمدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة السلم والاستقرار بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد 9"، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.وقال البيان إن مدبولي سلط خلال كلمته الضوء على القضية الفلسطينية التي تحتل دوما أولوية متقدمة لمصر والاتحاد الإفريقي.وأكد مدبولي أنه حان الوقت "ليس فقط لإدانة العدوان الإسرائيلي وسياسته الممنهجة للإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمه لردعه، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه الإجراءات.وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.