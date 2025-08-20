ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، من أن "الهجوم العسكري الذي تعده إسرائيل"، مع استدعاء 60 ألف عنصر احتياط لاحتلال مدينة غزة، "لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".وكتب الرئيس الفرنسي، عبر حسابه على موقع (إكس): "تحدثت للتو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نحن نتقاسم نفس القناعة: إن الهجوم العسكري الذي تستعد إسرائيل لشنه على غزة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة للشعبين ويهدد بدفع المنطقة بأكملها إلى دائرة من الحرب الدائمة".وأضاف: "نحن نعتقد أن المسار التالي فقط هو الذي يمكن أن ينهي هذا الصراع: تثبيت وقف إطلاق النار الدائم في غزة، إطلاق سراح جميع المحتجزين، إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى سكان غزة، نزع سلاح حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية في غزة".وأشار ماكرون إلى أنه "لتحقيق هذه الغاية، يتعين علينا، بالتعاون مع مصر والأردن وجميع شركائنا الإقليميين والدوليين، أن نقوم بما يلي: نشر بعثة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، العمل على التوصل إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".وتابع قائلًا: "ستتولى فرنسا، إلى جانب المملكة العربية السعودية، رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين في نيويورك في أيلول/ سبتمبر المقبل، من أجل المضي قدمًا على هذا المسار، وهذه هي الطريقة الوحيدة الموثوقة للمضي قدمًا بالنسبة لأسر المحتجزين، وللإسرائيليين، وللفلسطينيين على حد سواء". واختتم بالقول: "لا للحرب.. نعم للسلام والأمن للجميع".