العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنجدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين.وأكد العاهل الأردني خلال تلقيه اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.وشدد على أهمية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية إلى كل مناطق غزة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الأردن وفرنسا على تكثيف الاستجابة الإنسانية في القطاع.ولفت إلى أهمية نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق الاستقرار في الإقليم.وأعاد ملك الأردن التأكيد على رفض الأردن للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية "إسرائيل الكبرى"، وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، والإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان في منطقة "E1".