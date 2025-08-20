"قامات" تكرّم السفير زملط تقديراً لدوره في خدمة السردية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنكرّمت مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني، اليوم الأربعاء، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، تقديراً لدوره المتقدم في دعم السردية والدبلوماسية الفلسطينية، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها إلى مقر المؤسسة في مدينة البيرة.جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة قامات أنس الأسطة، وعدد من أعضاء المجلس والمناصرين، حيث تم تسليم السفير زملط درعاً تكريماً لجهوده الكبيرة في دعم الصوت الفلسطيني دولياً.وخلال اللقاء؛ أكد الأسطة أن السفير زملط يعد من أبرز الأصوات الفلسطينية الصلبة على الساحة الدولية، مشيراً إلى دوره اللافت في اختراق الرأي العام العالمي وتسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، وإيصال السردية الفلسطينية إلى المحافل العالمية بلغة قوية ومهنية.بدوره، عبّر السفير زملط عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن قامات تقوم بدور وطني محوري في توثيق النضال الفلسطيني بمختلف أشكاله بلغة بصرية وإنسانية مؤثرة، مؤكداً دعمه للمؤسسة ورسالتها نحو تعزيز حضور فلسطين في العالم.