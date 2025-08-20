استطلاع: معظم الأميركيين يعتقدون أن على الدول الاعتراف بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته (رويترز/إبسوس)، أن أغلبية تبلغ 58% من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين.وقال إن نحو 33% من المشاركين إنهم لا يوافقون على أنه ينبغي أن يعترف أعضاء الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، بينما لم يُجِب 9%.أُجري الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، خلال فترة شهدت إعلان ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.وقالت أغلبية كبيرة من المشاركين في استطلاع (رويترز/إبسوس)، تشكل 65%، إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع، بينما عارض ذلك 28%.وأظهر استطلاع (رويترز/إبسوس) أيضا أن 59% من الأمريكيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه. في حين عارض 33% من المشاركين هذا الرأي.وفي استطلاع مماثل أجرته (رويترز/إبسوس) في شباط/ فبراير 2024، وافق 53% من المشاركين على أن الرد الإسرائيلي مفرط، بينما عارض 42% ذلك.