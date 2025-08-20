عاجل

  • إعلام إسرائيلي: سموتريتش أبلغ نتنياهو أن حزبه لن يبقى بالائتلاف الحكومي إذا قرر المضي باتفاق جزئي مع حماس

  • المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف ثلاث مرات بقطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار

  • هيئة البث الإسرائيلية: مقاتلون في لواء غفعاتي ناشدوا قادتهم عدم دخول قطاع غزة بوضح النهار وبمركبات غير محمية

أستراليا ترد على نتنياهو: القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم أو تجويعهم

أستراليا ترد على نتنياهو: القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم أو تجويعهم
وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك (يمين) دافع عن موقف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز (يسار) بشأن الأزمة مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رفض وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وكان مكتب نتنياهو، قال أمس الثلاثاء، إن "التاريخ سيذكر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز كسياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، وفق تعبيره.

وقال بيرك في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأسترالية ردا على نتنياهو: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يمكن قصفهم أو الأطفال الذين يمكن تجويعهم".

وأشار بيرك إلى أن نتنياهو تهجم على الدول الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكن قصفهم أو عدد الأطفال الذين يُمكن تجويعهم. القوة تُقاس بشكل أفضل بما فعله رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز".

وأعلنت أستراليا الاثنين المنصرم، حظر دخول عضو (كنيست) الإسرائيلية، سيمحا روثمان إلى أراضيها، وإلغاء تأشيرته لمدة ثلاث سنوات، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من زيارة مقررة له إلى أستراليا، مؤكدة أنها ستمنع "أي شخص ينشر الكراهية والانقسام" من دخول البلاد.

وعقب إلغاء التأشيرة، قررت إسرائيل سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.

وفي 11 آب/ أغسطس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

أستراليا ترد على نتنياهو: القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم أو تجويعهم

