شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62,122 شهيداً و156,758 مصاباً

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62,122 شهيداً و156,758 مصاباً
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,122، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 156,758، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 58 شهيدا (من بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما)، و185 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,576 شهيدا، و44,717 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 22 شهيدا، والإصابات 94، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,018، والإصابات إلى 14,947.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 269 من ضمنها 112 طفلًا.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: على إسرائيل الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": على إسرائيل الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

&quot;قامات&quot; تكرّم السفير زملط تقديراً لدوره في خدمة السردية الفلسطينية

"قامات" تكرّم السفير زملط تقديراً لدوره في خدمة السردية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

الأمم المتحدة: 181 عاملاً في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

الأمم المتحدة: 181 عاملاً في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

&quot;الداخلية&quot; بغزة تحذّر المواطنين من تقديم أيّ بيانات شخصية تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF)

"الداخلية" بغزة تحذّر المواطنين من تقديم أيّ بيانات شخصية تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF)

إعلام الاحتلال يكشف محاولة أسر جنود من (لواء كفير) في رفح وإصابة عدد منهم

إعلام الاحتلال يكشف محاولة أسر جنود من (لواء كفير) في رفح وإصابة عدد منهم

&quot;الخارجية&quot;: حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية

"الخارجية": حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر