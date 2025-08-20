شؤون فلسطينية

رسمياً.. الاحتلال يصادق على مخطط بناء استعماري في المنطقة (E1)

رسمياً.. الاحتلال يصادق على مخطط بناء استعماري في المنطقة (E1)
الاحتلال يصادق على مخطط بناء استعماري في المنطقة (E1)
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء استعماري في المنطقة  ( E1)شرق القدس المحتملة، وتشمل بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستعمرة جديدة باسم "عشآهل"، وتشمل إقامة 342 وحدة استعمارية ومبانٍ عامة.

وأشارت حركة "سلام الآن" إلى أن المصادقة على بناء استعماري في E1 تمت بسرعة قصوى، وهذا مخطط "قاتل بشكل خاص لاحتمال سلام، ولمستقبل دولتين للشعبين، لأنها تقسم الضفة الغربية إلى قسمين وتمنع تطوير "ميترولين" بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم".

وأعلن المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، أن المخطط الاستعماري في  "E1"ربط فعليًا (مستعمرة) معاليه أدوميم بالقدس، ويقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم، ويُعدّ المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية".

وحاولت سلطات الاحتلال دفع هذا المخطط منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن من دون نجاح بسبب معارضة دولية، وبينها معارضة أميركية. وبعد عودته إلى رئاسة الحكومة، أوعز بنيامين نتنياهو بدفعه في عام 2012، وبعد ذلك في العام 2020، إذ تمت المصادقة على إيداع المخطط تمهيدا لتنفيذه.

وأكدت "سلام الآن" أن مخطط E1 ينضم إلى آلاف الوحدات الاستعمارية التي صادقت عليها حكومة الاحتلال في العام الجاري، بهدف منع حل الدولتين.

وأضافت الحركة أنه منذ بداية عام 2025، دفعت سلطات الاحتلال بناء 24,338 وحدة استعمارية، من ضمنها مخطط E1.


ما هو المخطط الاستعماري "E1"؟

وبحسب نشرة أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صادقت حكومة الاحتلال، على مخطط"E1" الاستعماري، الذي يحمل رقم (4/420) عام 1999، على أراضٍ تبلغ مساحتها 12,000 دونم، أعلنت معظمها "أراضي دولة"، وأصبحت فيما بعد تابعة لمستعمرة "معاليه أدوميم".

 عام 2012، أقرت حكومة الاحتلال مخطط"E1"  الاستعماري، الذي يتضمن المخططات التالية:

- مخطط رقم (2/4/420)، ويستولي الاحتلال بموجبه على (1350) دونما لإقامة منطقة صناعية شمال غرب المنطقة المصنفة E1.

- مخطط رقم (9/4/420) ويستولي الاحتلال بموجبه على (180) دونما لإقامة مقر لشرطة الاحتلال، وقد تم تشييد المقر المذكور بهدف توسيع مناطق الاستيلاء.

- مخطط للاستيلاء على مساحة (500) دونم من أراضي عناتا وشعفاط لاقامة مكب نفايات على أن يتم تحويلها لاحقا لحديقة عامة للمستعمرين.

- ثلاثة مخططات تفصيلية للبناء، وهي: مخطط (10/4/420) لبناء 2176 وحدة استعمارية، ومخطط (3/4/420) لبناء 256 وحدة استعمارية إضافة إلى 2152 غرفة فندقية، ومخطط (7/10/420) لبناء 1250 وحدة، وآخر لإقامة حديقة توراتية إلى الشمال الغربي من المخطط المذكور.

إضافة إلى ما ذكر أعلاه، هناك مخطط استعماري آخر، لتنفيذ ما يسمى طريق نسيج الحياة، الذي تم إنجاز جزء منه قرب من جدار الفصل والتوسع العنصري الواقع شرق عناتا وصولا الى الزعيم، والجزء الاخر منه يقترح انشاؤه ابتداء من الزعيم وصولا الى العيزرية، ويهدف الى خدمة تنفيذ وتطوير مخطط البناء في المشروع المذكور، إضافة لكونه مقترحا مستقبليا لتحويل طريق القدس العيزرية ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامه.

أهداف المخطط الاستعماري "E1"؟

عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها الى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال.

توسيع حدود القدس الشرقية من خلال ضم تكتل معالي أدوميم الاستعماري لها.

طرد وتشريد سكان التجمعات البدوية مرة أخرى من أراضيهم.

زيادة عدد اليهود في القدس على حساب المواطنين الفلسطينيين الأصليين خاصة بعد إخراج تجمعات فلسطينية مثل كفر عقب وعناتا شعفاط.

 
ترحيل قسري للبدو من أجل تنفيذ مخطط "E1"

عملية التهجير القسري للبدو ليست جديدة بل هي تتابع لعمليات حصلت عام 1948 وعام 1967 من النقب بداية ثم الأغوار بحجج واهية، كإعلانها مناطق عسكرية مغلقة.

وتسعى سلطات الاحتلال لتهجير 46 تجمعا بدويا في السفوح الشرقية والاغوار (جرى تهجير جزء منها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) من أجل تنفيذ مخططاتها التهويدية والاستعمارية وتفريغ الحدود الشرقية من الوجود الفلسطيني والبالغ مساحتها حوالي مليون دونم.

وقد سعت سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية الى ايجاد بدائل لنقل البدو اليها مثل منطقة "الجبل في العيزرية والنويعمة وفصائل الوسطى في اريحا"، لكن صمود المواطنين في تلك التجمعات حال دون تنفيذ هذه المخططات.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: على إسرائيل الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": على إسرائيل الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

&quot;قامات&quot; تكرّم السفير زملط تقديراً لدوره في خدمة السردية الفلسطينية

"قامات" تكرّم السفير زملط تقديراً لدوره في خدمة السردية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

الأمم المتحدة: 181 عاملاً في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

الأمم المتحدة: 181 عاملاً في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

&quot;الداخلية&quot; بغزة تحذّر المواطنين من تقديم أيّ بيانات شخصية تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF)

"الداخلية" بغزة تحذّر المواطنين من تقديم أيّ بيانات شخصية تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF)

إعلام الاحتلال يكشف محاولة أسر جنود من (لواء كفير) في رفح وإصابة عدد منهم

إعلام الاحتلال يكشف محاولة أسر جنود من (لواء كفير) في رفح وإصابة عدد منهم

&quot;الخارجية&quot;: حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية

"الخارجية": حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر