فيديو: "بن غفير" يعاقب أسرى القطاع داخل السجون الإسرائيلية بإجبارهم على مشاهدة دمار غزة

فيديو: "بن غفير" يعاقب أسرى القطاع داخل السجون الإسرائيلية بإجبارهم على مشاهدة دمار غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، الأربعاء، على خطوة انتقامية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثلت بتعليق صور الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة على جدران السجون لإجبارهم على مشاهدتها كإجراء عقابي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لبن غفير خلال زيارته أحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: "هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم".

ونشر الإعلامي الإسرائيلي، ينون ميغال، على منصة (إكس) الأمريكية مقطع فيديو يوثق الزيارة، يظهر فيه بن غفير ويشير إلى صور الدمار على جدران الحائط قائلا: "انظروا ما هذا؟ هذا ما يجب أن يشاهدوه (الأسرى)، كل صباح في طريقهم إلى ساحة السجن".

وأضاف المتطرف الإسرائيلي: "هذا ما يجب أن يرونه، لعل كل واحد منهم يرى بيته هنا".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اقتحام بن غفير زنزانة القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي في سجن ريمون الإسرائيلي، حيث هدده قائلا: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا".

 

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: على إسرائيل الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

&quot;قامات&quot; تكرّم السفير زملط تقديراً لدوره في خدمة السردية الفلسطينية

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

الأمم المتحدة: 181 عاملاً في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

&quot;الداخلية&quot; بغزة تحذّر المواطنين من تقديم أيّ بيانات شخصية تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF)

إعلام الاحتلال يكشف محاولة أسر جنود من (لواء كفير) في رفح وإصابة عدد منهم

&quot;الخارجية&quot;: حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

