فيديو: "بن غفير" يعاقب أسرى القطاع داخل السجون الإسرائيلية بإجبارهم على مشاهدة دمار غزة

رام الله - دنيا الوطنأقدم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، الأربعاء، على خطوة انتقامية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثلت بتعليق صور الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة على جدران السجون لإجبارهم على مشاهدتها كإجراء عقابي.وأظهر مقطع فيديو متداول لبن غفير خلال زيارته أحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: "هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم".ونشر الإعلامي الإسرائيلي، ينون ميغال، على منصة (إكس) الأمريكية مقطع فيديو يوثق الزيارة، يظهر فيه بن غفير ويشير إلى صور الدمار على جدران الحائط قائلا: "انظروا ما هذا؟ هذا ما يجب أن يشاهدوه (الأسرى)، كل صباح في طريقهم إلى ساحة السجن".وأضاف المتطرف الإسرائيلي: "هذا ما يجب أن يرونه، لعل كل واحد منهم يرى بيته هنا".وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اقتحام بن غفير زنزانة القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي في سجن ريمون الإسرائيلي، حيث هدده قائلا: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا".