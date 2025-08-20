"القسام" تعلن تفاصيل استهداف موقعاً للاحتلال جنوبي القطاع وتنفيذ عملية استشهادية ضد قوة الإنقاذ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها تمكنت صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث لجيش الاحتلال جنوب شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.وأفادت الكتائب في بيان لها، أنها استهدفت عدداً من دبابات الحراسة من نوع "ميركافا 4" باستخدام عبوات "شواظ"، قبل أن تقتحم منازل في المنطقة وتشتبك مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.كما أكدت الكتائب أنها تمكنت من قنص قائد دبابة "ميركافا 4" وإصابته إصابة قاتلة خلال العملية.وأضافت أن أحد مقاتليها نفذ عملية استشهادية فور وصول قوة إنقاذ إسرائيلية إلى المكان، ما أسفر عن وقوع الجنود بين قتيل وجريح.