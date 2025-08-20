"الداخلية" بغزة تحذّر المواطنين من تقديم أيّ بيانات شخصية تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF)





ودعت الوزارة في بيان لها، السكان إلى عدم الاستجابة لأي طلبات تصدر عن المؤسسة تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية.



وأوضحت الوزارة أن ما يسمى بـ"النظام الجديد" الذي أطلقته المؤسسة، ويتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، يهدف إلى تجاوز المنظومة المعتمدة لتوزيع المساعدات عبر المؤسسات الدولية المعهودة، وعلى رأسها وكالة "الأونروا" وشركاؤها.



وأضافت أن هذا النظام يسعى لإحلال منظومة أمنية استخبارية بديلة، بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم، محذرة من تداعياته الخطيرة.



وأكدت الوزارة أن المؤسسة الأمريكية، التي وصفتها بـ"سيئة السمعة"، تمارس دوراً أمنياً واستخبارياً تحت غطاء العمل الإنساني، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية.



وبيّنت أن هذه المؤسسة تتماهى مع سياسة الاحتلال في "هندسة التجويع"، من خلال ربط المساعدات بطرق ومسالك غير إنسانية، تشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين.



وأشارت إلى أن تلك المسارات أدت إلى وقوع آلاف الشهداء والمصابين على يد قوات الاحتلال وعناصر المؤسسة، فيما اعتبرتها "مصائد موت" تُستخدم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وجدّدت وزارة الداخلية دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية، بضرورة ممارسة جميع الضغوط لتحجيم دور المؤسسة الأمريكية، وإعادة تمكين المؤسسات الأممية من القيام بمهامها الإنسانية. كما ناشدت المواطنين في قطاع غزة بعدم الاستجابة أو التعاون مع المؤسسة حرصاً على سلامتهم.





