إعلام الاحتلال يكشف محاولة أسر جنود من (لواء كفير) في رفح وإصابة عدد منهم





وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، أدى الهجوم إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، حيث جرى نقلهم بواسطة طائرات مروحية إلى المستشفيات العسكرية لتلقي العلاج.



وبحسب المصادر، فإن أحد الجنود المصابين وُصفت حالته بالخطيرة، بينما يعاني جنديان آخران من إصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين من حركة (حماس) حاولوا صباح اليوم تنفيذ عملية أسر ضد جنود إسرائيليين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وذكرت أن "الهجوم استهدف نقطة تمركز تابعة للواء كفير شمالي رفح، حيث شن نحو 15 مقاتلاً هجوماً مزدوجاً على متراس الفريق القتالي 900".