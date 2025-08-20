"الدفاع المدني" بغزة: أزمة الوقود تشل قدرتنا على الاستجابة للنداءات الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الدفاع المدني في مدينة غزة أن أزمة الوقود الحادة ما تزال تراوح مكانها، مما يعيق جهوده في الاستجابة للنداءات الإنسانية المستمرة في القطاع.وأوضح الجهاز أنه لم يتلق مطلع الشهر الجاري سوى 1500 لتر من الوقود عبر مؤسسات تُعنى بالعمل الإنساني، في حين أن احتياجاته الشهرية تبلغ 15 ألف لتر لضمان استمرار عمله والاستجابة للطوارئ.وأشار إلى أن هذه الكمية المحدودة تقتصر على وقود تشغيل مركبات الدفاع المدني بمادة "السولار"، في وقت يواجه فيه الجهاز نقصاً حاداً في مادة "البنزين" اللازمة لتشغيل معدات وآلات الإنقاذ، حيث يقدر الاحتياج الشهري بنحو 3000 لتر بنزين.وأضاف الدفاع المدني أن مركباته توقفت مرات عديدة أثناء التوجه إلى أداء المهام، بعضها بسبب نفاد الوقود وأخرى نتيجة الأعطال الناجمة عن عدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانتها.وشدد الجهاز على أن هذه التحديات الإنسانية تتفاقم في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة بتصعيد وتيرة ما وصفه بـ"حرب الإبادة"، ما يزيد من صعوبة القيام بالمهام المنوطة به لحماية المدنيين.