جيش الاحتلال ينشر تفاصيل خطة (مركبات جدعون 2) لاحتلال مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطة (مركبات جدعون 2) الخاصة باحتلال مدينة غزة، والتي صادق عليها وزير الجيش يسرائيل كاتس. وبحسب الخطة، ستعمل خمس فرق في نطاق قطاع غزة، بينها ثلاث فرق نظامية مركزية للجيش إلى جانب قوات من الاحتياط.ووفق الإذاعة، فإن ذروة المناورة داخل مدينة غزة ستشهد مشاركة 12 لواءً قتالياً، بينها 9 ألوية نظامية، بالإضافة إلى 3 ألوية احتياط إضافية، في إطار العملية الواسعة التي يخطط لها الجيش.كما أعلن جيش الاحتلال أنه في الأيام المقبلة سيبدأ بتحريك سكان مدينة غزة نحو الجنوب. وستُحدد لهذا الغرض ممرات إنسانية تتيح حركة آمنة، إلى جانب إقامة مراكز لتوزيع المساعدات ومستشفيات ميدانية، وتجهيز مستشفيات قائمة لمواجهة الأوضاع الإنسانية.وأكد الجيش أن عملية الإجلاء لن تتم عبر نقاط فحص أمني فردية، مشيراً إلى أنه "في هذه الكتل السكانية الكبيرة التي تُخلى، لا يمكن فرز السكان واحدًا واحدًا"، على حد تعبيره.وفي ما يتعلق بالقوات، بيّنت الخطة أن استدعاء الاحتياط سيشمل 60 ألف جندي إضافي، لينضموا إلى 70 ألفًا يخدمون بالفعل، بحيث يصل العدد في ذروة المناورة إلى 130 ألف جندي احتياط يعملون في وقت واحد.