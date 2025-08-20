شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل خطة (مركبات جدعون 2) لاحتلال مدينة غزة

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل خطة (مركبات جدعون 2) لاحتلال مدينة غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطة (مركبات جدعون 2) الخاصة باحتلال مدينة غزة، والتي صادق عليها وزير الجيش يسرائيل كاتس. وبحسب الخطة، ستعمل خمس فرق في نطاق قطاع غزة، بينها ثلاث فرق نظامية مركزية للجيش إلى جانب قوات من الاحتياط.

ووفق الإذاعة، فإن ذروة المناورة داخل مدينة غزة ستشهد مشاركة 12 لواءً قتالياً، بينها 9 ألوية نظامية، بالإضافة إلى 3 ألوية احتياط إضافية، في إطار العملية الواسعة التي يخطط لها الجيش.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه في الأيام المقبلة سيبدأ بتحريك سكان مدينة غزة نحو الجنوب. وستُحدد لهذا الغرض ممرات إنسانية تتيح حركة آمنة، إلى جانب إقامة مراكز لتوزيع المساعدات ومستشفيات ميدانية، وتجهيز مستشفيات قائمة لمواجهة الأوضاع الإنسانية.

وأكد الجيش أن عملية الإجلاء لن تتم عبر نقاط فحص أمني فردية، مشيراً إلى أنه "في هذه الكتل السكانية الكبيرة التي تُخلى، لا يمكن فرز السكان واحدًا واحدًا"، على حد تعبيره.

وفي ما يتعلق بالقوات، بيّنت الخطة أن استدعاء الاحتياط سيشمل 60 ألف جندي إضافي، لينضموا إلى 70 ألفًا يخدمون بالفعل، بحيث يصل العدد في ذروة المناورة إلى 130 ألف جندي احتياط يعملون في وقت واحد.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: على إسرائيل الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": على إسرائيل الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

ماكرون يحذر: الهجوم العسكري الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيؤدي إلى كارثة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

الرئاسة الفلسطينية: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

معتقلو غزة يواجهون الجحيم في سجون ومعسكرات الاحتلال

&quot;قامات&quot; تكرّم السفير زملط تقديراً لدوره في خدمة السردية الفلسطينية

"قامات" تكرّم السفير زملط تقديراً لدوره في خدمة السردية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

&quot;الخارجية&quot;: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في &quot;E1&quot; تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة 2024 في قطاع غزة (الدورة الاستثنائية)

الأمم المتحدة: 181 عاملاً في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

الأمم المتحدة: 181 عاملاً في الإغاثة الإنسانية قُتلوا بغزة في 2024

&quot;الداخلية&quot; بغزة تحذّر المواطنين من تقديم أيّ بيانات شخصية تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF)

"الداخلية" بغزة تحذّر المواطنين من تقديم أيّ بيانات شخصية تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF)

إعلام الاحتلال يكشف محاولة أسر جنود من (لواء كفير) في رفح وإصابة عدد منهم

إعلام الاحتلال يكشف محاولة أسر جنود من (لواء كفير) في رفح وإصابة عدد منهم

&quot;الخارجية&quot;: حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية

"الخارجية": حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر