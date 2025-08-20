ويتكوف: الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب على غزة بشكل فوري

رام الله - دنيا الوطنقال المبعوث المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب على غزة بشكل فوري.وشدد ويتكوف في حديث لقناة (فوكس نيوز) الأميركية على ضرورة عودة الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وإعادة بناء غزة.وفي وقت سباق أمس الثلاثاء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن اقتراح وقف إطلاق النار الأحدث في غزة الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "يكاد يتطابق" مع خطة سابقة طرحها ويتكوف ووافقت عليها إسرائيل.وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي في الدوحة، أن المقترح الذي وافقت عليه (حماس) يتضمن مسارا لوقف دائم لإطلاق النار و"هو أفضل ما يمكن تقديمه حاليا" للحفاظ على أرواح المدنيين في غزة.وأشار إلى أن الوسطاء ينتظرون ردا من إسرائيل على المقترح، وأضاف "لا مدى زمنيا للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردا سريعا وإيجابيا".وقال إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على اتصال بويتكوف، و"هناك أجواء إيجابية" بشأن المفاوضات.