  • الإسعاف والطوارئ: مصابون من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح

شؤون فلسطينية

بينهم عائلة بأكملها.. شهداء وجرحى بسلسلة مجازر للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد عائلة مكونة من 5 أفراد من عائلة الداعور، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وهم: عطية الداعور (35 عاما)، وزوجته أسماء (31 عاما)، ونجليه معتز (4 أعوام)، ومعاذ (7 أعوام)، وابنته ماريا (9 أعوام).

وأضافت المصادر ذاتها، بتسجيل شهيدين وعدد من الإصابات، بالإضافة لإنقاذ خمسة مواطنين عالقين، جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة المصري عند مفرق السامر بالقرب من الغرفة التجارية بمدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم خان يونس، جنوب القطاع، وهم: مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة: وهم: الشقيقان سما (10 أعوام)، وساجد هشام أحمد أبو سحلول (3 أشهر)، ووالدتهما أريج ناهض أبو سحلول (32 عاما).

ووسط القطاع، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62,064 شهيدا، و156,573 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 مواطنا، بينهم 112 طفلا.

إذاعة جيش الاحتلال: في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان غزة نحو الجنوب

الملقب بـ&quot;الزلزال&quot;.. استشهاد لاعب منتخب فلسطين لكرة السلة محمد الشعلان

ويتكوف: الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب على غزة بشكل فوري

كاتس يصادق على خطة احتلال غزة وبدء استدعاء 60 ألف جندي احتياط

إسرائيل تعمّق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال &quot;المقاصة&quot; كافة

قائمة &quot;الممنوعات&quot; طويلة.. الاحتلال يعيق وصول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

مصر: تقدم مهم في مفاوضات غزة والكرة الآن بملعب إسرائيل

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الحكومة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف الحرب على غزة

عضو (كنيست): فرض السيادة على الضفة الغربية أهم من التطبيع

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 239 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

&quot;الخارجية&quot; الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

