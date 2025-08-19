مصر: تقدم مهم في مفاوضات غزة والكرة الآن بملعب إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، عن "وجود تقدم مهم تم إحرازه" بملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن "الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل".جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، تحدث عن إجراء عبد العاطي "اتصالات هاتفية مكثفة حول مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، شملت نظيريه التركي هاكان فيدان، والبريطاني ديفيد لامي.كما شملت الاتصالات، وفق البيان، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى كايا كالاس، وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني.ووفق البيان "تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الوضع في غزة، وجهود الوساطة الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى".وأشار عبد العاطي إلى "وجود تقدم مهم تم إحرازه في هذا الصدد (غزة) وأنه انعكس في المشاورات الأخيرة التي تمت بالقاهرة مع الوفد الفلسطيني والتي تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس".وأكد أن "الكرة أصبحت في ملعب اسرائيل"، مشيرا إلى "ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في غزة".كما تناول وزير الخارجية المصري، وفق البيان، التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (لم يحدد موعده بالضبط) فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.